Video Yaşam 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video

02.12.2024 | 14:47

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, mıknatıslı boncuk bileklik yutan 5 yaşındaki kız çocuğunun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dağıtılıp birleştirilebilen boncuk bileklikler çocuklar için tehlike saçıyor. Çocukların bu nesneleri yutması, erken müdahale edilmediğinde mide veya bağırsak delinmesiyle sonuçlanabiliyor. Bursa'da yaşanan bir olayda 5 yaşındaki kız çocuğu, evde oyun oynadığı mıknatıslı boncuk bilekliği yuttu. Durumu hemen fark eden aile, çocuğuyla birlikte Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Kaan Demirören tarafından yapılan tetkikte çocuğun bağırsaklarındaki mıknatıslar tespit edildi. Vakit kaybetmeden yapılan operasyonla çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartıldı Bu tarz vakalarda mide ve bağırsak delinmesi yaşanmaması için erken müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Kaan Demirören, takı ve oyuncakların özellikle 5 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Günümüzde yabancı cisim yutmalarının önemli bir problem olduğunun altını çizen Demirören, son zamanlarda mıknatısların, lityum iyon pillerin ve yüksek düzeyde emici cisimlerin önemli bir problem haline geldiğine dikkat çekti. Bu cisimlerle alakalı çok sayıda olguyla karşılaştıklarını vurgulayan Demirören, "Hastamız da boncuk şeklinde, ufak da olsa kuvvetli çekim gücüne sahip neodimin dediğimiz maddelerden oluşan mıknatısları yutmuş. Bu mıknatıslar değişik sebeplerle toplumumuzda yaygın olarak bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı oyuncak olarak bulunuyor ve bu oyuncaklarda maalesef küçük çocukların ellerine rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara bu tarz küçük cisimlerin verilmesini ve üzerinde takı olarak kullanılmasını bırakın etrafında bile olmaması gerekiyor" dedi.

HEMEN MÜDAHALE EDİLMELİ
Birden fazla mıknatıs yutulması durumunda mide ya da bağırsaklarda araya doku alıp bir süre sonra o bölgeyi delmeye başladığını belirten Demirören, "Genelde ilk 24 içerisinde mide ya da bağırsakları delmiş bir şekilde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Hastamızın şansı bağırsaklarda yakalamamıza rağmen bu mıknatısları endoskopi ile çıkarabilmemiz oldu. 38 adet boncuk şeklinde bir mıknatıs olduğunu gördük. Hastamızda delinme durumu olmadı. Şu anda sağlığına kavuştu. Ama bu durum genellikle bu şekilde olmuyor. Maalesef bu mıknatıslar çok sayıda yutulduğu zaman bağırsaklarda delinmeye yol açıp ameliyatla çıkarılması gerekiyor. Ameliyatta yine hem karın duvarının kesilmesi, bağırsakların kesilmesi gibi zor ve komplikasyonlu işlemler şeklinde sonuçlara varıyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Demirören son olarak mıknatıs, su maymuncuğu, saati pili gibi çocukların ilgisini çeken ve yutma riski barındıran nesneleri, ortalıkta bırakmamalarını ve çocuklardan uzak tutmalarını sözlerine ekledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video 04:25
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkarıldı | Video 02.12.2024 | 14:47
Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:20
Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.12.2024 | 14:19
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim aracın içinde ölü bulundu | Video 00:29
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim aracın içinde ölü bulundu | Video 02.12.2024 | 14:16
Takip ettiği kadını, sırtından 8 kurşunla vurup intihar etti | Video 01:30
Takip ettiği kadını, sırtından 8 kurşunla vurup intihar etti | Video 02.12.2024 | 12:56
Esenyurt’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna rahatsızlık veren komşularını böyle dövdüler | Video 02:41
Esenyurt’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna rahatsızlık veren komşularını böyle dövdüler | Video 02.12.2024 | 12:55
Kuyumcuda 350 bin liralık altın kolyeyi çalan yaşlı kadın hırsız kamerada | Video 02:38
Kuyumcuda 350 bin liralık altın kolyeyi çalan yaşlı kadın hırsız kamerada | Video 02.12.2024 | 12:32
İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuğa musallat olan şahsı böyle dövdüler 02:41
İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuğa musallat olan şahsı böyle dövdüler 02.12.2024 | 11:48
Beyoğlu’nda taşla dükkanın camını kıran öğrenciyi tekme tokat dövdüler | Video 01:51
Beyoğlu'nda taşla dükkanın camını kıran öğrenciyi tekme tokat dövdüler | Video 02.12.2024 | 11:15
Kütahya’da işçi servisi şarampole devrildi; 1 ölü, 9 yaralı | Video 00:35
Kütahya’da işçi servisi şarampole devrildi; 1 ölü, 9 yaralı | Video 02.12.2024 | 11:14
18 yaşındaki Mert’in öldüğü kaza kamerada | Video 00:52
18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada | Video 02.12.2024 | 11:14
Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video 03:13
Bayburt buz tuttu! Çatı saçaklarındaki buz sarkıtları ekiplerce temizleniyor | Video 02.12.2024 | 10:23
Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video 00:19
Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video 02.12.2024 | 10:22
KALKAN-33 operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video 00:43
"KALKAN-33" operasyonlarında; 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı | Video 02.12.2024 | 09:11
İzmir’de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü | Video 01:17
İzmir'de virajı alamayan belediye otobüsü AVM bahçesine düştü | Video 02.12.2024 | 08:55
Tüm ekipler onun için alarma geçip seferber oldu, o ise ekipleri azarladı: Yatmak da mı sorun ya? | Video 03:25
Tüm ekipler onun için alarma geçip seferber oldu, o ise ekipleri azarladı: "Yatmak da mı sorun ya?" | Video 02.12.2024 | 08:55
Esenyurt’ta çocuk istismarcısına operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı 04:57
Esenyurt’ta çocuk istismarcısına operasyon düzenleyen polise silahlı saldırı 02.12.2024 | 08:54
Arkadaş faciasında canından olacaktı! Fırına kilitlediler, dereceyi artırdılar | Video 02:41
Arkadaş faciasında canından olacaktı! Fırına kilitlediler, dereceyi artırdılar | Video 02.12.2024 | 08:54
Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02:20
Para anlaşmazlığında kan döküldü: 2 ölü, 2 yaralı | Video 02.12.2024 | 08:54
Dron kullanan çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi | Video 02:27
Dron kullanan çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi | Video 02.12.2024 | 08:52
Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 01:01
Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 02.12.2024 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA