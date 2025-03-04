Video Yaşam 500 bin TL almaya geldiler, polise yakalandılar: 5 tutuklama | Video
500 bin TL almaya geldiler, polise yakalandılar: 5 tutuklama | Video

500 bin TL almaya geldiler, polise yakalandılar: 5 tutuklama | Video

04.03.2025 | 11:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde silahla tehdit ederek 500 bin TL haraç isteyen 5 şüpheli polise suç üstü yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi silahla tehdit eden ve 500 bin TL isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmalarla 5 şüpheli belirlendi. Polisin teknik ve fiziki takibine alınan 5 şüpheli tekrar şantajla para istemek için müştekiye ait iş yerine geldiğinde suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Yağma ve Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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