500 yıllık semtte bayram geleneği sürüyor | Video

İstanbul’un tarihi semtlerinden Anadolu Kavağı’nda asırlardır süren bayram geleneği bu sabah bir kez daha yaşatıldı. 432 yıllık Midillili Ali Reis Camii’nde Ramazan Bayramını kılan cemaat, dualar ettikten sonra cami dışına çıkarak bayramlaştı. Metrelerce uzunluktaki kuyrukta selamlaşıp bayramlaşan semt sakinleri birlik ve beraberlik temennilerinde bulundu. Büyüklerin ellerinden öpüldü, küçüklere harçlıklar verildi.