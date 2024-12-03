Video Yaşam 58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan “joker” şebeke çökertildi | Video
58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan “joker” şebeke çökertildi | Video

58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan “joker” şebeke çökertildi | Video

03.12.2024 | 09:28

Aksaray'da ses ve görüntü aktarım düzenekli giysilerle başkalarının yerine sınava adam yerleştiren ve bu sayede 58 kişiyi sınava girmeden ehliyet sahibi yapan “Joker” şebeke jandarmanın Aksaray merkezli 8 ilde yaptığı operasyonla çökertildi.

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Operasyon, Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman, ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde "Joker" olarak tabir edilen bir şebekenin, sürücü belgesi almak için düzenlenen sınavlarda ses ve görüntü aktarım cihazlar ile usulsüzlük yaparak başkasının yerine şahısların sınava girmesini sağlayan 28 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri 28 şüphelinin peşine düştü. Kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilerin izini süren jandarma, bir süre yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman, ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine kamera ve görüntü aktarım cihazı ile özel düzenek yerleştirilmiş 9 adet kazak, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine ses aktarım cihazı ile özel düzenek yerleştirilmiş 3 adet iç çamaşırı, 5 adet kulak içi kulaklık, 4 adet Wifi cihazı, 6 adet cep telefonu ve 1 adet batarya ele geçirildi. Operasyonun ardından sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahıslar, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden O.F. ve C.D. isimli 2 şüpheli adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest kalırken, A.Y. ve R.A. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerlerine başkalarının sınava girdiği ve böylelikle usulsüzce ehliyet aldıkları tespit edilen 58 şüpheli hakkında sürücü belgelerinin iptali için adli işlem başlatıldı.
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