Video Yaşam 6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video

6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video

31.10.2023 | 15:41

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada etrafa saçılan saçmalardan biri isabet eden 22 yaşındaki 6 aylık hamile Sedanur Güven hayatını kaybetti. Güven, ölümünün arkasından 2 yaşında bir çocuk ve küvezde yaşam mücadelesi veren bir bebek bıraktı. Güven'in cinayet şüphelisi 17 yaşındaki Ş.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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Olay, Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün saat 18:30 sularında yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D ile S.C arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki Ş.D evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C'ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan birisi S.C'nin omzunu sıyırırken, saçmalardan birisi de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in boyun kısmına isabet etti.

BEBEK KURTARILDI
Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin de sürdüğü bilgisi kaydedildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Polis ekipleri cinayet şüphelisi Ş.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda zanlı Ş.D.'nin Saray'da olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli Ş.D. saklandığı evinin tuvaletinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Doğumun ardından küveze alınan bebeğin yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Güven'in 2 yaşında bir çocuğu da olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet şüphelisi Ş.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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