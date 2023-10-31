6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada etrafa saçılan saçmalardan biri isabet eden 22 yaşındaki 6 aylık hamile Sedanur Güven hayatını kaybetti. Güven, ölümünün arkasından 2 yaşında bir çocuk ve küvezde yaşam mücadelesi veren bir bebek bıraktı. Güven'in cinayet şüphelisi 17 yaşındaki Ş.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
BEBEK KURTARILDI
Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin de sürdüğü bilgisi kaydedildi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Polis ekipleri cinayet şüphelisi Ş.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda zanlı Ş.D.'nin Saray'da olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli Ş.D. saklandığı evinin tuvaletinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.
YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Doğumun ardından küveze alınan bebeğin yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Güven'in 2 yaşında bir çocuğu da olduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet şüphelisi Ş.D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video 31.10.2023 | 16:32
02:08
Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü | Video 31.10.2023 | 15:46
00:38
00:29
01:55
Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 31.10.2023 | 15:42
01:10
İzmir'de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video 31.10.2023 | 15:41
00:40
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Denetim yapan bekçiye çarptı | Video 31.10.2023 | 16:03
03:38
02:54
Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı | Video 31.10.2023 | 15:41
02:58
Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 31.10.2023 | 14:14
01:14
"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 13:54
00:49
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 31.10.2023 | 14:02
06:50
Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 31.10.2023 | 13:35
01:14
01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:51
01:12
01:12
00:31
Siverek’te 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi 31.10.2023 | 12:52
01:47
İndirildiği otobüse tekme attı; taksinin camlarını kırdı! | Video 31.10.2023 | 12:02