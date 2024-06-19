6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video
Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.
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