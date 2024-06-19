6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yerle bir oldu | Video 19.06.2024 | 08:57 Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.