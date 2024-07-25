Video Yaşam 6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu
6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu

6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu

25.07.2024 | 20:06

Aksaray’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Ahmet Harundağ, TIR’ın çarpması sonucunda ağır şekilde yaralandı.Hastaneye kaldırılan küçük Ahmet hayatını kaybetti.

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