6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu
Aksaray’da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Ahmet Harundağ, TIR’ın çarpması sonucunda ağır şekilde yaralandı.Hastaneye kaldırılan küçük Ahmet hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
6 yaşındaki Ahmet’in feci ölümü: Kendi öldü ağabeyi kurtuldu 25.07.2024 | 20:06
03:43
00:55
6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı | Video 25.07.2024 | 16:01
01:09
Avcılar feci motosiklet kazasında baba oğul hayatını kaybetti | Video 25.07.2024 | 16:01
02:21
01:47
Pikabın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı | Video 25.07.2024 | 15:25
03:53
00:15
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 25.07.2024 | 14:27
03:52
Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 14:27
02:42
00:52
Kars’ta kömürlükte saklanan silahlar polise takıldı | Video 25.07.2024 | 14:50
00:55
01:26
Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video 25.07.2024 | 13:55
00:15
Eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada | Video 25.07.2024 | 14:46
01:49
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor | Video 25.07.2024 | 13:57
00:54
Kütahya'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Video 25.07.2024 | 13:27
01:53
Pompalı tüfekle yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.07.2024 | 12:06
01:06
01:27
Taksim'de döner ustası lavaşları dizdiği sırada tabureden düştü | Video 25.07.2024 | 12:52
03:22
Esenyurt’ta kedi maması tartışması kamerada | Video 25.07.2024 | 12:52