Video Yaşam 7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi
7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi

7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi

06.12.2023 | 22:59

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, ‘Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?’ dedi.

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