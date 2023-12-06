7 aracın lastiğini böyle patlattı: Yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şahıs burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip, tekme sallarken, ‘Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?’ dedi.