7 farklı dilde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti | Video

Esenler Belediyesi tarafından 2022 Süleyman Çelebi Yılı kapsamında ‘7 Dilde Mevlid’ programı düzenlendi. Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan ve farklı dillerde okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti.

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yıl dönümü nedeniyle Esenler Belediyesi tarafından '7 Dilde Mevlid' programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Türk-İslam dünyasının önemli mutasavvıflarından olan Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı Mevlid-i Şerif 7 farklı dilde okundu. Başta Türkçe olmak üzere Arapça, Kürtçe, Arnavutça, Boşnakça, Gürcüce ve Çerkezce okunan Mevlid-i Şerif dinleyenleri mest etti. Mevlid programı Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile son buldu.

7 dilde okunan Mevlid-i Şerif ile duygu dolu anlar yaşandığını ifade eden Mustafa Demirci, "Esenler Belediyemiz 2022 yılı Süleyman Çelebi Kültür Sezonu olarak açmıştı bu yılı. Bu programda 7 dilde okunan Mevlid programıyla bu sezonu taçlandırmış olduk. Bu akşam gönül coğrafyamızda farklı dillerde farklı duygularla Efendimize yazılmış olan muhteşem eseri dinlemiş oldu. Merhum Süleyman Çelebi Hazretlerinin duasının bir kabulü gibi değerlendirdik. Çok duygulandık. Bu etkinlik Peygamber Efendimizin hem edebi olarak hem de müzikal olarak Mevlid formuyla nasıl anıldığını ve farklı dillerde nasıl icra edildiğini örneklemesi bakımından da çok önemli bir programdı" dedi.