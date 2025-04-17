Video Yaşam 7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video
7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video

7 yaşındaki oğluna TIR kullandırıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı | Video

17.04.2025 | 16:22

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.

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İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45), oğlu Ç.K.'yi direksiyonun başına geçirdi. Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bursa-Ankara kara yolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.'nın TIR ile ilerlerken, babasına poz verdiği görüldü.

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