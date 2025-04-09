85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir firari olan ve saklandığı adreste yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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