Video Yaşam 85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video

85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video

09.04.2025 | 10:21

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir firari olan ve saklandığı adreste yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderdi.

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Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 111 bin 110 TL adli para cezası bulunan ve 18 farklı ilden 38 aranma kaydı olduğu belirlenen E.D.K.(43) isimli şahıs, 4 yıl süren firarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ayrıca dolandırıcılık, yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlardan da toplamda 85 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirildi. E.D.K., polis ekiplerince saklandığı ikamette gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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