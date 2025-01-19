Video Yaşam 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi | Video
9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi | Video

9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi | Video

19.01.2025 | 08:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini ve 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.

2024 YILINDA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIYAN 592 OTOBÜS ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZASINA KARIŞTI
Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile ilgili bilgiler verdi. 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 2 milyon 376 bin 21 otobüsün denetlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya ayrıca 447 bin 978 sürücüye/araca ise işlem yapıldığını belirtti. 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüs ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.

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