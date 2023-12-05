9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı

Gaziantep'te yer alan ve 4 bloktan oluşan Güneş Apartmanının B Blok'una önce 'az hasarlı' raporu verilmişti. Komşuların tartışmasına neden olan ve itirazlarının ardından binanın yıkımına karar verilirken, yaşanan tartışmanın ardından binanın yıkımı gerçekleşti.