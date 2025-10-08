Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video
Adana’da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı tekme ve yumruklu kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karışan R.B., E.D., Ö.S. ve M.Ö.'yü olaydan kısa süre sonra saklandıkları bir evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
