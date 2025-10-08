Adana'da 1 kişinin bıçaklandığı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı | Video 08.10.2025 | 16:29 Adana’da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı tekme ve yumruklu kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. (20), alacak-verecek meselesi yüzünden R.B. (21), E.D. (21), Ö.S. (24) ve M.Ö. (22) ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede tekmeler yumruklar havada uçuştu. Bu sırada M.Ö. bıçaklandı. Yaralı genç arkadaşlarıyla aracına binerek kaçmaya çalıştı. Şüpheliler ise araca da saldırdı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karışan R.B., E.D., Ö.S. ve M.Ö.'yü olaydan kısa süre sonra saklandıkları bir evde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.