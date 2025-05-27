Video Yaşam Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video
Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video

Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video

27.05.2025 | 10:34

Adana'da 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak tütün ve sigara sokmaya çalışanlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 farklı araçta toplamda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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