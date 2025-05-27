Adana'da 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi | Video
Adana'da 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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