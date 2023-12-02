Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02.12.2023 | 11:12 Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi yakalanırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent gelinde kaçakçılık yaptığını belirlediği birçok adrese baskın yaparken uygulama noktalarında da şüpheli araçları durdurdu. Yapılan aramalarda 11 milyon 361 adet kaçak doldurulmuş sigara, 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilogram nargile tütünü, 525 kilogram tütün ele geçirdi.Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 1 kişi tutuklandı, 20 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.