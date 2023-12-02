Video Yaşam Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video

Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video

02.12.2023 | 11:12

Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi yakalanırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent gelinde kaçakçılık yaptığını belirlediği birçok adrese baskın yaparken uygulama noktalarında da şüpheli araçları durdurdu. Yapılan aramalarda 11 milyon 361 adet kaçak doldurulmuş sigara, 2 milyon 540 bin makaron, 47 bin 460 paket sigara, 572 kilogram nargile tütünü, 525 kilogram tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 1 kişi tutuklandı, 20 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 00:55
Motosikletli 2 kişi yolda yürüyen vatandaşa silahla saldırdı: 1 yaralı | Video 02.12.2023 | 11:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02.12.2023 | 11:12
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 01:20
10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 69 gözaltı | Video 02.12.2023 | 10:29
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 04:13
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video 02.12.2023 | 10:28
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 03:04
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı | Video 02.12.2023 | 10:01
Şişli’de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02:18
Şişli'de yolda borçlusunu görünce otomobilinin üzerine atladı | Video 02.12.2023 | 10:03
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı | Video 01:20
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı | Video 02.12.2023 | 09:48
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detay: Olay anını tezahüratlarla video kaydına almışlar! 04:04
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detay: Olay anını tezahüratlarla video kaydına almışlar! 02.12.2023 | 09:48
Maltepe’de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video 06:35
Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video 02.12.2023 | 09:47
9 ilde eş zamanlı “Kahramanlar” operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı | Video 01:34
9 ilde eş zamanlı “Kahramanlar” operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı | Video 02.12.2023 | 09:47
Osmaniye’de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:28
Osmaniye'de durdurulan tırda 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 02.12.2023 | 09:47
Kocaeli’de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 00:47
Kocaeli'de, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama | Video 01.12.2023 | 16:48
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:02
Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.12.2023 | 16:14
Artvin’de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01:56
Artvin'de fırtınanın yaşattığı dehşet anları kamerada | Video 01.12.2023 | 15:37
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 05:15
Balık tesisindeki yangın havadan görüntülendi | Video 01.12.2023 | 15:10
Güngören’de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 05:16
Güngören'de komşuların gürültü şikayeti karakolda bitti | Video 01.12.2023 | 15:16
FETÖ’cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01:09
FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video 01.12.2023 | 14:53
Van’da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 00:26
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video 01.12.2023 | 14:49
Yine TikTok yine skandal! ’Laz Kızı’ndan sonra ’Donsuz Kelly’ ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 00:18
Yine TikTok yine skandal! 'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly' ortaya çıktı! Müstehcen görüntüler tepki çekti | Video 01.12.2023 | 14:46
Trabzon’da fabrika yangını! | Video 00:47
Trabzon'da fabrika yangını! | Video 01.12.2023 | 14:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA