Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video
Adana’da yapılan kaçakçılık operasyonunda 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara ve 2 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 21 kişi yakalanırken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 1 kişi tutuklandı, 20 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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