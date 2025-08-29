Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video 29.08.2025 | 09:46 Adana’da bir evde 2 bin 809 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'ndeki bir müstakil evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, evin içerisinde 2 bin 809 adet uyuşturucu özelliği olan senttetik ecza hapı ele geçirdi.Şüpheli M.A (16) gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.