Adana’da 16 yaşındaki şüpheli 2 bin 809 adet uyuşturucu hapla yakalandı | Video
Adana’da bir evde 2 bin 809 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçilirken olayla ilgili yakalanan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Şüpheli M.A (16) gözaltına alınarak Çocuk Şube'ye teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
