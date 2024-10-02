Video Yaşam Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı
Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

02.10.2024 | 13:49

Adana’da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 2046 sokakta meyana geldi. İddiaya göre sabah saat 07.10'da yoldan yürüyen Gamze Bayram, Ferhat D.'nin kullandığı 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kadının kamyonun altında kaldığını fark eden vatandaşların uyarısı üzerine sürücü durdu. Kamyonun altında çırpınan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Ağır yaralanan kadın kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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