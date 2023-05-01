Adana’da damat dehşeti: 3 ölü | Video
Adana’da bir kişi tartıştığı kayınvalidesi ve baldızını öldürüp, kaynının eşini de yaraladıktan sonra silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
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