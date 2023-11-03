Video Yaşam Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video
Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video

Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video

03.11.2023 | 14:53

Adana’da bir kişi boşandığı eşini eve kilitleyerek yaktı. Annesi yoğun bakımda ki çocuk gözyaşlarıyla üvey babasının tutuklanmasını istedi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Korkusuz'un ( 41), boşandığı eşi Muammet Güleç (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı. İddiaya göre Muammet Güleç, eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ayrıca evde bulunan çiftin çocukları Erol Güleç'te (17) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de Muammet Güleç'i Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

"ANNEMİN DURUMU AĞIR"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fadime Korkusuz'un ilk evliliğinden olan oğlu Önder Korkusuz (19), annesinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Korkusuz, "O cani annemi eve kilitleyip yakmış. Durumu ağır. Ben o caninin tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum. Annemin durumu çok ağır, makinelerle hayatta şuanda" ifadelerini kullandı.

"ABLAMI DİRİ DİRİ YAKTI"
Fadime Korkusuz'un kız kardeşi Hatice Özdemir ise ablasının durumunun kritik olduğunu söyledi. Özdemir, "Ablamın durumu çok kötü. Cumhurbaşkanımdan en ağır cezayı talep ediyoruz. O cani ablamı eve kilitleyip diri diri yaktı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'EVİ BABAM YAKMADI'
Öte yandan Fadime Korkusuz'un oğlu Erol Güleç'in ifade değiştirip 'Evi babam yakmadı' dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin araştırması sürüyor. Ayrıca Muhammet Güleç'in 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

'SAÇLARI YANDI'
Ayrıca Fadime Korkusuz'un kendisini banyoya kilitlediğinde saçlarının yandığı, saçlarının da banyoda kaldığı görüldü.

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