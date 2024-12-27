Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun düzenleyen şahıs, iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı. Şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalanırken, olay anı kameraya yansıdı.
ÇUKUROVA POLİSİ SOYGUNCUYU KISA SÜREDE YAKALADI
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine bölgeye hemen intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis, Eyüp S.'ye kaçacak fırsat adeta vermedi. Şüpheli, rehine ile birlikte ara sokakta Çukurova polisi tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca çaldığı paralar ele geçirildi. Hurdacılık yapan Eyüp S. ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü.
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