Video Yaşam Adana'da eşini döverek kaçırmaya çalışan koca kamerada!
Adana'da eşini döverek kaçırmaya çalışan koca kamerada!

Adana'da eşini döverek kaçırmaya çalışan koca kamerada!

30.10.2024 | 13:50

Adana’da barışma teklifini reddeden eşi Selin İ.’yü darp ederek kaçırmak isteyen Koray İ., polis tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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