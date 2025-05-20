Adana'da eski sevgili dehşeti! Kıskançlık krizine girip kafe kurşunlattı | Video
Adana'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırının ardında kıskançlık ve eski sevgili intikamı çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyı organize eden eski sevgili ile birlikte 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.
KURŞUNLAYAN 17 YAŞINDA ÇIKTI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelendi, teknik ve fiziki takip yaptı. Saldırının azmettiricisinin eski sevgili D.E. ve arkadaşı M. E.T. (21) olduğu belirlendi. Saldırıyı ise E. K.'nin (21) kullandığı araçla 17 yaşındaki M.Ş.E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden olaya karışan ve bağlantılı olan 7 şüpheli Çukurova İlçesine bağlı Beyaz Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını da tespit eden polis baskın yaptı. Baskında azmettirici ve olayı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramada saldırıda kullanılan silahında olduğu 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden D.E., M.E.T., M.Ş.E., E.K. ve K.C. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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