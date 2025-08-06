Video Yaşam Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video
Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video

Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video

06.08.2025 | 10:56

Adana'nın Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir kişi, sivil polis aracına çarpınca yakalanırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerden Deniz Ç.'nin (21) daireye girdiğini tespit etti. Kısa süre sonra apartmandan çıkıp otomobiline binen şüpheli Deniz Ç., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Caddeye çıktığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, sivil polis aracına çarpınca yakalandı. Polis, Deniz Ç.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aynı dakikalarda apartmana operasyon düzenleyen ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan Abdullah H. (36) ile birlikte Ömer Ö. (34), Uğurcan T. (34) ve Sıla K.'yi (28) gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada 68 gram metamfetamin, yaklaşık 500 gram amfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ömer Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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