Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video
Adana'nın Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan bir kişi, sivil polis aracına çarpınca yakalanırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Aynı dakikalarda apartmana operasyon düzenleyen ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranan Abdullah H. (36) ile birlikte Ömer Ö. (34), Uğurcan T. (34) ve Sıla K.'yi (28) gözaltına aldı. Dairede yapılan aramada 68 gram metamfetamin, yaklaşık 500 gram amfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ömer Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.
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