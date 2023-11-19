Adana'da fırtına etkili oldu: Dere yatağı tersine aktı

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeni ile mahyalar mahallesinde dere yatağı yağışla birlikte yön değiştirdi, ters aktı. Mahallede bunan 4 ev taşan dere nedeni ile su baskını yaşadı, 1 araç hasar gördü.