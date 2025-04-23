Adana'da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video
Adana’da kaçakçılık mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirilirken 4 milyon 500 bin TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.
Yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 90 bin adet mükerrer (tekrar kullanılmış) makaron bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollerin, tütün ve tütün mamullerinde yasa dışı şekilde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi.
Operasyon sayesinde yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
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