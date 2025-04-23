Video Yaşam Adana'da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video

23.04.2025 | 10:37

Adana’da kaçakçılık mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirilirken 4 milyon 500 bin TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 90 bin adet mükerrer (tekrar kullanılmış) makaron bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollerin, tütün ve tütün mamullerinde yasa dışı şekilde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi.

Operasyon sayesinde yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
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