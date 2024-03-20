Video Yaşam Adana'da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video
Adana'da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video

Adana'da kadın sürücü, diğer kadın sürücüyü trafikte yumrukladı | Video

20.03.2024 | 10:56

Adana’da trafikte bir kadın, yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilin içinde yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ARL 303 plakalı otomobiliyle yolda giden bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden ismi öğrenilemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Bu sırada darp edilen kadının, 'Araçta çocuklarım var git' diye bağırdığı duyulurken o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerinde sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinden gözaltına alınırken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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