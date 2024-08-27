Video Yaşam Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video

27.08.2024 | 08:53

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
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