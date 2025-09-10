Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde çıkan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı olayda hastanedeki sağlık görevlilerine saldıran şüpheli yakalanıp tutuklandı. Tutuklanan şahsın saldırdığı anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı.
Polisin çalışmasıyla sağlıkçılara saldıran şahsın M.D. olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık çalışanları şikayetçi olduklarını ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Öteyandan kaçan cinayet şüpheli M.T.T.'nin ise gözaltına alındığı adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
