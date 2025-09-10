Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56 Adana’nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde çıkan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı olayda hastanedeki sağlık görevlilerine saldıran şüpheli yakalanıp tutuklandı. Tutuklanan şahsın saldırdığı anların görüntüsü de ortaya çıkmıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Eylül akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, "küfür" nedeniyle Özcan Özçelik ile M.T.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T., Özçelik'i tabanca ile 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Özçelik, arkadaşlarının aracıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vurulan Özçelik'in henüz hastaneye alınmadan hemen önce gruptan bir kişinin sağlık çalışanlarına saldırdığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlisi ve diğerlerinin Özçelik'i taşımaya çalıştığı, bir şahsın ise sağlık görevlilerine saldırdığı anlar yer aldı. Olayda sağlık personeli M.A.'nın omzunun çıktığı, H.O.'nun ise darp edildiği öğrenildi.Polisin çalışmasıyla sağlıkçılara saldıran şahsın M.D. olduğu belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sağlık çalışanları şikayetçi olduklarını ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.Öteyandan kaçan cinayet şüpheli M.T.T.'nin ise gözaltına alındığı adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.