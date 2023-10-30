Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video
Adana’da narkotik ekiplerinin sokak aralarında uyuşturucu sattığını öne sürerek yakaladığı iki şahıs tutuklandı.
Yapılan çalışmada, uyuşturucu sattığı öne sürülen A.T., üzerinde satışa hazır 3 paket halinde 5.25 gram metamfetamin ile yakalanırken Ö.K. ise iki paket halinde 121 gram bonzai ve 1.63 gram esrar ele geçirdi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:51
Evlilik teklif ettiği gün cinayete kurban gitmiş! | Video 30.10.2023 | 11:05
01:11
Silah kaçaklarına operasyon: 4 gözaltı | Video 30.10.2023 | 11:01
01:13
Çorlu’da bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 30.10.2023 | 10:49
00:56
Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video 30.10.2023 | 10:12
02:52
Esenyurt’ta lüks araçtan gösterge panelini çalan hırsız kamerada | Video 30.10.2023 | 10:12
00:56
Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video 30.10.2023 | 10:18
07:59
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği | Video 30.10.2023 | 10:00
00:31
Van’da 6 organizatör tutuklandı | Video 30.10.2023 | 08:50
00:46
12 ilde Narkogüç operasyonu: 158 gözaltı | Video 30.10.2023 | 08:49
01:36
Ümraniye'de iki araç takla attı: 3 yaralı | Video 30.10.2023 | 08:48
00:45
Ankara’da kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.10.2023 | 08:48
00:36
00:20
Dünyaca ünlü plajda "Çıplak turist" vakası | Video 30.10.2023 | 08:45
01:13
Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga | Video 30.10.2023 | 08:45
01:36
Ümraniye'de iki araç takla attı: 3 yaralı | Video 30.10.2023 | 08:45
03:33
Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu 29.10.2023 | 23:45
07:55
11:33
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! 29.10.2023 | 22:54
00:53
Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması 29.10.2023 | 18:04
01:34
Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video 29.10.2023 | 15:50