Adana’da sokak aralarında uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı | Video 30.10.2023 | 10:18 Adana’da narkotik ekiplerinin sokak aralarında uyuşturucu sattığını öne sürerek yakaladığı iki şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seyhan ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi ve Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sokak aralarında çalışma yaptı.Yapılan çalışmada, uyuşturucu sattığı öne sürülen A.T., üzerinde satışa hazır 3 paket halinde 5.25 gram metamfetamin ile yakalanırken Ö.K. ise iki paket halinde 121 gram bonzai ve 1.63 gram esrar ele geçirdi.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.