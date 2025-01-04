Adana'da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.01.2025 | 11:50 Adana'da sokakta karşılaştığı husumetlisini bıçaklayan şahıs silahla başından vurularak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72056 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan Mahmut Ayta ve Mehmet Yılmaz sokakta karşılaştı. İkilinin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Mahmut Ayta, Mehmet Yılmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.Bıçaklanan Mehmet Yılmaz ise belindeki tabancayla Ayta'yı başından vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mahmut Ayta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Mehmet Yılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.