Video Yaşam Adana'da taksici 3 bin TL için arkadaşını öldürmüş | Video
Adana'da taksici 3 bin TL için arkadaşını öldürmüş | Video

Adana'da taksici 3 bin TL için arkadaşını öldürmüş | Video

06.03.2025 | 10:05

Adana’da 3 yerinden vurularak öldürülen 30 yaşındaki şahsın katili taksici arkadaşı çıktı. Cinayeti şüphelinin 3 bin TL alacağını alamadığı için işlediği ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişi yerde hareketsiz yatan bir şahsı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kasığından, karnından ve kolundan tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Yaralının Alpay Bozkurt(30) olduğu belirlenirken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KATİL TAKSİCİ ARKADAŞI ÇIKTI"
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı kamera kayıtlarını inceleme de cinayeti şüphelisinin taksi şoförü H.S.(28) olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis şüphelinin yaşadığı aynı ilçede bulunan 19 Mayıs Mahallesindeki adresine operasyon yaptı. Şüpheli operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşı Bozkurt'u 3 bin TL alacağını vermediği için infaz ettiği öğrenildi.

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