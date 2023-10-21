Video Yaşam Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 torbacı tutuklandı | Video
Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 torbacı tutuklandı | Video

Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 torbacı tutuklandı | Video

21.10.2023 | 10:09

Adana’da narkotik polisleri uyuşturucu ticarete yapan kişilerin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ele geçirirken olayda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Murat Kora Ç., Bilal E. ve Uğur A.'ın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şafak vakti söz konusu şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi ve Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesindeki ikametlerinde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, satışa hazır 6 paket halinde toplam 1 kilo 502 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 330 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan tütün, satışa hazır 10 paket halinde toplam 23.14 gram metamfetamin, satışa hazır 2 paket halinde toplam 5.25 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy, 0.38 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 ruhsatız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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