Adana’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 torbacı tutuklandı | Video
Adana’da narkotik polisleri uyuşturucu ticarete yapan kişilerin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ele geçirirken olayda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzenlenen operasyonda, satışa hazır 6 paket halinde toplam 1 kilo 502 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza, 330 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan tütün, satışa hazır 10 paket halinde toplam 23.14 gram metamfetamin, satışa hazır 2 paket halinde toplam 5.25 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy, 0.38 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 ruhsatız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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