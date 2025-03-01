Video Yaşam Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video

01.03.2025 | 16:14

Adana’da 3 aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir cipin aydınlatma direğine de çarpması sonucu direk yan yattı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 AUT 646 plakalı Volkswagen marka cip, önce ışıkta bekleyen 01 PB 877 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yan yattı.

Bu sırada otomobil ise 01 DIM 92 plakalı Toyota marka cipe arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve Cankur sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi Cankur ekiplerince çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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