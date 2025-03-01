Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video
Adana’da 3 aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada bir cipin aydınlatma direğine de çarpması sonucu direk yan yattı.
Bu sırada otomobil ise 01 DIM 92 plakalı Toyota marka cipe arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ve Cankur sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi Cankur ekiplerince çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu otomobillerde maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32
01:06
01:39
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53
00:24
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 01.03.2025 | 14:52
01:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01.03.2025 | 14:38
01:09
01:12
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01.03.2025 | 12:37
00:14
00:43
00:44
03:00
01:15
01:16
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23
00:24
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 11:09
02:04
01:25
01:43
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01.03.2025 | 10:37
00:16