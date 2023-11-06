Video Yaşam Adıyaman'da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video
Adıyaman'da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video

Adıyaman'da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video

06.11.2023 | 12:12

Adıyaman’da, kalıcı deprem konutları hızla yükselmeye devam ediyor.

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Adıyaman'da, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından 41 bin 171 konut, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392 depo-ahır ve dükkan olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm inşa edilecek. Bu çerçevede Örenli Mahallesi'nde 3 bin 34 konutun yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimini hak sahipleri dört gözle bekliyor. 152 blok halinde 3 bin 34 konutun 3+1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutlar, kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların bulunduğu bölgede alt yapım çalışmaları da sürüyor. Yapımı süren konutlardan 41 bin 292'sinin inşaatına sürerken yıl sonuna kadar 4 bin 118 kalıcı konut, 362 köy evi teslim edileceği öğrenildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren TOKİ Şantiyelerinde Saha Mühendisi olarak görevli Yüksek Mimar Durhan Ketencioğlu, "Örenli şantiyesinde bulunuyoruz. Burada 4 etap var. Birinci etaptaki kaba işlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. İnce imalatlarımız devam ediyor. İlk etaptaki 31 bloğumuzun teslimatını Aralık ayına kadar yapmayı planlıyoruz. Geriye kalan etaplarda da çalışmalarımız devam ediyor. Genel olarak güzel yorumlar alıyoruz. Gayet kullanışlı ve ferah, brütte 105 metre kare nette 85 metre kare bir yaşam alanı mevcut. Dairelerimiz 3+1 gayet kullanışlı. Güzel yorumlar alıyoruz" dedi.
Hak sahiplerinden Abdurrahman Aşık ise "Çok güzel bulduk, sağ olsun devletimiz. Milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde bizim konutları yaptılar. Şuan bekliyoruz ki tamamlanıp biz hak sahiplerine teslim etsinler. Evler çok güzel, mükemmel yani bundan daha iyisi olamazdı bence. Mükemmel bir şey yani" diye konuştu.

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