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Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video

23.11.2023 | 13:10

İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı.

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.
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