Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video
İstanbul’da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Büyükçekmece adliyesine getirilen Banu Parlak, ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı.
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