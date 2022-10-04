Adnan Oktar'dan ilginç savunma "Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
01:44
Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 04.10.2022 | 18:17
04:27
01:47
00:51
Antalya'da 6 kilo 512 gram metamfetamin ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 04.10.2022 | 17:13
01:10
02:33
01:12
Borsa'da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 16:06
01:19
Kayseri'de yakıt tankı patladı: 4 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:06
02:15
07:59
02:03
Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
03:15
Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
02:45
00:41
Dört farklı türde uyuşturucuyla yakalandılar | Video 04.10.2022 | 13:39
01:00
Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.10.2022 | 13:15
01:21
Küçük yaşta çocuklara internet üzerinden tacize tutuklama | Video 04.10.2022 | 12:20
01:12
İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 04.10.2022 | 12:20
00:19
01:00
Düğün aracının önünü kesen çocukları böyle tekmeledi | Video 04.10.2022 | 12:20
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı. Adnan Oktar, Ben alelade bir insan değilim, benimle ilgili iftira atıldığında anında cevap vermem lazım. Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor. Homoseksüel lobisi ve çirkin kadınların lobisi bunlar dedi.