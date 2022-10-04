Adnan Oktar'dan ilginç savunma "Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor" | Video

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hükmün İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı. Adnan Oktar, Ben alelade bir insan değilim, benimle ilgili iftira atıldığında anında cevap vermem lazım. Kadınların beni sevmesi, benim kadınları sevmem kıskanılıyor. Homoseksüel lobisi ve çirkin kadınların lobisi bunlar dedi.