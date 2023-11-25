Video Yaşam Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video

Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video

25.11.2023 | 10:01

Hatay’da afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev, geçici yaşam merkezi afetzede ailelere yuva oldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan örnek evler yaşam merkezi, havadan görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların iş birliğinde Kuzeytepe Mahallesi'nde depremzedeler için 66 dönüm arazide 100 ahşap evden oluşan 'Örnek Evler Yaşam Merkezi' kuruldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan yaşam merkezi, 100 ev ve 30 sosyal alandan oluşuyor. Geçici yaşam merkezinde yapımı tamamlanan ahşap evler, 100 depremzede aileye teslim edildi. Evlerin dağıtımında öncelikli; eşini kaybetmiş çocuklu ailelere, hamile veya yeni doğum yapan ailelere, yaşlılara, engellilere verildi.

"BU KÖYÜN SÜRDÜREBİLİR OLMASI GEREKİYOR"
Örnek evler yaşam merkezinde 100 evin teslimi yapıldığını söyleyen iç mimar Ayşe Zülal Çakıcı, "Şuan 70'ten fazla aile yaşamakta. Bazı aileler şehir dışında tedavi gördükleri için sonradan gelecekler. Biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlara, hamile veya yeni doğan, yaşlılar, engelliler ve işi gücü yerinde ama evini kaybetmiş aileler için yaptık. Bunun sebebi de bu köyün sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.

"BU EVLER SAYESİNDE DEPREM SÜRECİNİ ATLATIYORUZ"
Deprem sürecini ahşap evler sayesinde atlattıklarını ifade eden Songül Abaroğlu, "Gerçekten çok mutluyuz. Çok acı ve zor bir süreç geçirdik ama yeni evimizde mutluyuz. İçerde de kalsam gözüm arkada kalmıyor. Çünkü çocuklarımın rahat oynayacağı bir alan var" şeklinde konuştu.

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