Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video
Hatay’da afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev, geçici yaşam merkezi afetzede ailelere yuva oldu. Yuvarlak bir görünümle tasarlanan örnek evler yaşam merkezi, havadan görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
"BU KÖYÜN SÜRDÜREBİLİR OLMASI GEREKİYOR"
Örnek evler yaşam merkezinde 100 evin teslimi yapıldığını söyleyen iç mimar Ayşe Zülal Çakıcı, "Şuan 70'ten fazla aile yaşamakta. Bazı aileler şehir dışında tedavi gördükleri için sonradan gelecekler. Biz bu projeyi öncelikli olarak eşini kaybetmiş çocuklu kadınlara, hamile veya yeni doğan, yaşlılar, engelliler ve işi gücü yerinde ama evini kaybetmiş aileler için yaptık. Bunun sebebi de bu köyün sürdürülebilir olması gerekiyor" dedi.
"BU EVLER SAYESİNDE DEPREM SÜRECİNİ ATLATIYORUZ"
Deprem sürecini ahşap evler sayesinde atlattıklarını ifade eden Songül Abaroğlu, "Gerçekten çok mutluyuz. Çok acı ve zor bir süreç geçirdik ama yeni evimizde mutluyuz. İçerde de kalsam gözüm arkada kalmıyor. Çünkü çocuklarımın rahat oynayacağı bir alan var" şeklinde konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
Afetzede vatandaşlar için kurulan 100 ahşap ev böyle görüntülendi | Video 25.11.2023 | 10:01
01:21
00:23
02:36
Aracın yaya geçidinde kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.11.2023 | 09:20
02:14
Kadıköy D-100'de ticari taksi bariyere çarptı: 1 yaralı | Video 25.11.2023 | 09:20
00:40
Siverek’te seyir halindeki otomobil yandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:52
Milas’ta korkunç kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:41
10 ilde “SİBERGÖZ-7” operasyonu: 52 gözaltı | Video 25.11.2023 | 09:20
01:48
01:21
02:22
Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video 24.11.2023 | 15:52
01:03
Kendi halindeki köpeğe vurup kaçtı | Video 24.11.2023 | 15:25
03:20
AFAD Başkanı Memiş: "5 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı" | Video 24.11.2023 | 15:25
02:59
00:30
Para balyaları ile video çekmişti, PKK üyeliğinden gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 15:14
00:38
İş adamının hamile eşine ’cinsel saldırı’ davasında karar | Video 24.11.2023 | 14:36
02:04
02:24
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43