Video Yaşam Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı

Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı

Afganistan'dan dönen Mehmetçikler böyle karşılandı
26.08.2021 | 15:12

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan’dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Bakanlık, askerlerin intikalini sağlayan ilk uçağın Ankara’ya indiğini belirtti.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık" denildi.

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