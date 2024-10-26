Afyonkarahisar'da 75 TL’ye sucuk yapan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıkarken, bir şahsın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytin yağı elde ettiği ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
02:52
İstanbul Fatih'te istismar iddiasına baltalı saldırı kamerada! 26.10.2024 | 09:37
00:36
Afyonkarahisar'da 75 TL’ye sucuk yapan şahıs yakalandı 26.10.2024 | 09:01
00:20
Çerkezköy'de çocuk parkındaki yangının çıkış anı kamerada 25.10.2024 | 14:40
04:32
Esenyurt’ta komşular arasında park yeri kavgası kamerada 25.10.2024 | 14:39
00:47
00:09
SON DAKİKA | Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 25.10.2024 | 13:54
00:38
Narkotik köpeği “Tepe”nin desteğiyle on binlerce psikotrop hap ele geçirildi 25.10.2024 | 13:49
00:54
00:46
Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35
04:05
İstanbul’da tünelde tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsü kamerada 25.10.2024 | 09:34
01:05
01:31
Muğla'da polis motosikletini tekmeleyip deviren kadın kamerada! 25.10.2024 | 08:36
00:39
Hilltown AVM'de 15 yaşındaki çocuklar güvenliği bıçakladı | Video 24.10.2024 | 14:16
02:13
07:03
Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 24.10.2024 | 12:35
01:32
01:24
00:57
Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video 24.10.2024 | 10:41
00:36
Otomobil ile çarpışan motosikletli sürücü böyle takla attı | Video 24.10.2024 | 10:17