Afyonkarahisar'da 75 TL’ye sucuk yapan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da gıda sahtekarlığı yapan firma ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda mide bulandırıcı görüntüler ortaya çıkarken, bir şahsın 75 TL’ye mal ettiği sucuğu sosyal medyadan 250 TL’ye sattığı bir başka şahsın ise pamuk ve soya yağlarını kullanarak sahte zeytin yağı elde ettiği ortaya çıktı.