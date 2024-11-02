Video Yaşam Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada
Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada

02.11.2024 | 14:39

Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförünün aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T., idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altına giren 2 şahıs diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alınan donmuş şoförünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van Erciş’te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 00:54
Van Erciş'te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 02.11.2024 | 15:45
Çanakkale’de denize düşen kedi balık kepçesiyle böyle kurtarıldı 00:19
Çanakkale'de denize düşen kedi balık kepçesiyle böyle kurtarıldı 02.11.2024 | 14:55
Afyonkarahisar’da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada 01:13
Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada 02.11.2024 | 14:39
6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı suçunu itiraf etti 01:23
6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı suçunu itiraf etti 02.11.2024 | 13:50
İstanbul Bayrampaşa’daki kayınpeder dehşeti kamerada! 01:58
İstanbul Bayrampaşa'daki kayınpeder dehşeti kamerada! 02.11.2024 | 13:17
İstanbul Kartal’da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi! 00:27
İstanbul Kartal'da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi! 02.11.2024 | 11:01
Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı saldırı kamerada 00:29
Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı saldırı kamerada 02.11.2024 | 10:39
Diyarbakır’da ameliyat öncesi hayatını kaybeden Damla’dan geriye söylediği şarkılar kaldı 04:46
Diyarbakır’da ameliyat öncesi hayatını kaybeden Damla’dan geriye söylediği şarkılar kaldı 02.11.2024 | 10:35
Adana’da uzun namlulu silahla haraç saldırısı kamerada 00:36
Adana'da uzun namlulu silahla haraç saldırısı kamerada 02.11.2024 | 10:13
Amasya’da otomobilin TIR’a çarpma anı kamerada: 2 yaralı 01:04
Amasya’da otomobilin TIR'a çarpma anı kamerada: 2 yaralı 02.11.2024 | 09:46
Hatay’da 7 katlı bina bir dokunuşu böyle yerle bir oldu! 00:31
Hatay'da 7 katlı bina bir dokunuşu böyle yerle bir oldu! 02.11.2024 | 09:43
Bursa’da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 00:21
Bursa'da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 02.11.2024 | 09:42
İstanbul Şişli’de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni bulundu 01:11
İstanbul Şişli'de 2 gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu 02.11.2024 | 08:36
İstanbul’da kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas’ın cansız bedeni bulundu 01:00
İstanbul'da kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın cansız bedeni bulundu 02.11.2024 | 08:34
Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı! İşte o anlar! 03:41
Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı! İşte o anlar! 02.11.2024 | 00:04
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı 00:42
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı 01.11.2024 | 18:24
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum cimnastikçi olacaktı 00:43
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum cimnastikçi olacaktı 01.11.2024 | 17:58
Köyceğiz’de orman yangını 00:16
Köyceğiz’de orman yangını 01.11.2024 | 16:53
İsmailağa Camii avlusunda tabancayla ateş açan şahıs kamerada! 00:21
İsmailağa Camii avlusunda tabancayla ateş açan şahıs kamerada! 01.11.2024 | 16:46
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01:13
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01.11.2024 | 16:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA