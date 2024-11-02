Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada 02.11.2024 | 14:39 Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförünün aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T., idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altına giren 2 şahıs diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alınan donmuş şoförünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.