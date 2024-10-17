Afyonkarahisar'da turist otobüsü devrildi: 22 yaralı | Video
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki yaralılar hastanelere taşınmaya başlandı. Afyonkarahisar’da turist kafilesi taşıdığı belirtilen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1’i ağır 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere taşıyor.
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