Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı

Fethiye’de devam eden 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ilginç kazalara da sahne oluyor. Ferdi atlayış gerçekleştiren yabancı uyruklu bir paraşütçü ağaçta asılı kaldı.