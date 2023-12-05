Ağır hasarlı binanın 6’ncı katına çıkan genç polisi alarma geçirdi | Video
Malatya’da, ağır hasarlı bir binanın 6’ıncı katına çıkan genç polisi alarma geçirdi. Yaklaşık 45 dakika pencere kenarında oturan genç polis ekipleri ile yaptığı görüşme sonrası bulunduğu yerden indirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, isminin F.K. olduğu öğrenilen gencin aşağı düşme ihtimaline karşın minder açıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği olayda polis ekipleri F.K. ile iletişime geçerek bulunduğu yerden aşağı inmesi için uzun bir süre dil döktü. Şahıs yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında bulunduğu yerden aşağı indirildi.
F.K. önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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