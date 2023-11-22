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Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video

Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video

22.11.2023 | 09:47

Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı cami, yıkım esnasında çöktü. İş makinasının dokunuşuyla caminin yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Kırıkhan ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyetin Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı Merkez Ulucami'de ekipler tarafında iş makinasıyla yıkıldı. Operatörün hasar verdiği cami, iş makinasının dokunuşuyla yerle bir oldu. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım anı; cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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