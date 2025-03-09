Akan trafikte iki sürücünün tartıştığı anlar kamerada | Video 09.03.2025 | 08:34 Ankara’da iki sürücünün zıtlaşarak trafikte tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, 06 CRD 172 ve 41 AJU 405 plakalı iki araç trafikte zıtlaştı. Trafikte zıtlaşan şahıslar birbirlerine makas atarak ve sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı. Çevredeki diğer araçları da tehlikeye atan sürücülere vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.