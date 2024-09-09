Akaryakıt istasyonunda drift atan Tofaş sürücüsü 58 bin TL cezayı yedi | Video
Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.
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