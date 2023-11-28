Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 28.11.2023 | 15:03 AKSARAY'da bir akaryakıt istasyonunun market kasasından 49 bin lira çalan Ramazan Genç (23) ile Mustafa Şahin (19) tutuklandı. Hırsızlık, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 20 Kasım'da Aratol Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, marketin kasasından 49 bin lirayı çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Ramazan Genç ile Mustafa Şahin olduğu belirlendi. İki şüpheli, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen Ramazan Genç ile Mustafa Şahin, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.