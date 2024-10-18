Akıncı Çizgi Dizi 31. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Zincir üyeleri Rasta sayesinde tüm dünyaya ifşa olur. Ve hemen kaçmaya başlarlar. Her biri farklı bir yol ile kaçmaya çalışır, Akıncı ve ekibi de gruplara ayrılıp Zincir üyelerinin peşine düşer. Tomris takip sırasında aracı düşünce Eflak'ın eline düşer. Eflak bu bölümün son sahnesinde senaryoya dahil olur. Nergis Tomris'in annesi olduğunu öğrendi ama Eflak tarafından annesi kaçırılınca yine annesinden ayrı kaldı.