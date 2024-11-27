Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi
Aksaray’da 5 gencin aralarında yaptığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, olaya müdahale eden polis ekiplerinin takviye anonsu emniyeti alarma geçirdi. 1 kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi de gözaltına alındı.
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